Брянского водителя отправили под суд за взятку полицейскому

В Брянской области будут судить 45-летнего уроженца Молдавии за взятку сотруднику Госавтоинспекции. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следствие определило, что в октябре 2020 года мужчину остановили на автодороге в селе Томачево Брянского района для проверки состояния опьянения. Но от медицинского освидетельствования водитель отказался.

Вместо этого он попытался откупиться от административной ответственности. Гражданин положил в бардачок и в карман передней пассажирской двери патрульной машины 25 тысяч рублей.

Уголовное дело за дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий рассмотрит Брянский районный суд. Максимальное наказание по данной статье – 8 лет лишения свободы.

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