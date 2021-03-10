На автозаправках Брянской области подорожал бензин

В Брянской области на автозаправках подорожал бензин. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области на автозаправках подорожал бензин. Результаты мониторинга розничных цен на автомобильное топливо с 26 февраля по 4 марта опубликовали во вторник, 9 марта, на сайте УФАС по Брянской области.

Из предоставленных сведений видно, что цены нефтепродукты выросли. Так, на автозаправках «Роснефти» цена на литр АИ-92 увеличилась на 30 копеек, АИ-95 также подорожал на 30 копеек.

С розничными ценами, которые установили на 4 марта 2021 года на АЗС города Брянска и Брянской области можно подробнее ознакомиться здесь.

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