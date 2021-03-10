В Брянской области перевернулся легковой автомобиль

В поселке Клетня Брянской области около половины десятого вечера 9 марта перевернулся автомобиль Хайма – 219300.

28-летний водитель, двигаясь по улице Советской в сторону выезда из поселка, во избежание аварии применил экстренное торможение. Однако он не справился с управлением и допустил опрокидывание.

Водитель получил ушиб левой руки. Его отпустили домой с назначением лечения, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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