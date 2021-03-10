В старинном храме в брянском селе Плюсково установили новые окна

Фото: пресс-служба Клинцовской епархии.

В старинном храме в селе Плюсково в Трубчевском районе установили новые окна. Старые были деревянными, они все прогнили. В церкви теперь окна пластиковые. Внутри стало теплее и светлее, сообщают в пресс-службе Клинцовской епархии. Работы завершили в конце февраля - начале марта.

Кирпичный храм в Плюскове был построен в 1906 году. В нем было три престола: главный - во имя Петра и Павла, южный придел - во имя Димитрия, митрополита Ростовского, северный - во имя Николая Чудотворца. В 1914 году к храму пристроили колокольню. В 1930-е годы церковь закрыли.

Восстановительные работы начались в 1992 году. В 1993-м воссоздали Димитриевский придел.

Работы в храме продолжаются под руководством настоятеля прихода Андрея Бахтинова. Ему помогает старший научный сотрудник научно-учебного комплекса «Фундаментальные науки» МГТУ им. Н.Э. Баумана» С.Г. Гречин.

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