Фото: газета "Вестник".

В Брасовском районе снова откроют МРЭО ГИБДД. Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел появится на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Сейчас разработали проектно-сметную документацию. В МФЦ переоборудуют два пустующих помещения, на территории - место для осмотра машин. Общая стоимость работ составит больше одного миллиона рублей, сообщает "Вестник 32". Сейчас объект выставили на торги.

МРЭО в Брасовском районе не функционирует с конца января 2016 года. Жителям приходилось ездить для регистрации машин в Брянск или Трубчевск.

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