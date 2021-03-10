Брянский губернатор устроил разнос дорожникам за "растаявший" асфальт

Брянский губернатор устроил разнос дорожникам и чиновникам, которые принимали работу, за "растаявший" этой весной асфальт. По словам главы региона, в прежние годы ремонтировали только 60-80 километров дорог в области в год, а сейчас приводят в порядок по 600 километров. Но автомобилисты продолжают жаловаться на разбитые магистрали.

Основные претензии предъявили одному подрядчику - «СпектрБрянскСтрой», а также технадзору, который принимал работу с заведомым браком, сообщают "Брянские новости". Именно этот подрядчик ремонтировал улицу Речную в 2016 году. К началу 2021-го она развалилась на треть.

Областные власти решили ужесточить контроль за качеством работ. В ближайшее время составят список подрядчиков, которые "гарантировали" автомобилистам ямы. По словам Александра Богомаза, выделяемых денег достаточно, чтобы отремонтировать дороги по всем нормам. Тогда такой асфальт прослужит 7-8 лет. Поэтому увеличения трат на ремонт дорог не будет.

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