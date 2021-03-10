В Брянске гендиректор фирмы заплатит 2 млн рублей за взятку чиновнику

В Брянске генеральный директор ООО «МедСофт» заплатит почти два миллиона рублей за взятку начальнику административно-хозяйственного отдела управления автомобильных дорог Брянской области. Апелляцию осужденного не удовлетворили, сообщают в пресс-службе Брянского областного суда.

В суде установили, что гендиректор договорился со своим заместителем каждый месяц передавать девять тысяч рублей сотруднику управления. За эти деньги заключали договор на работу по заправке и ремонту картриджей от принтеров, а также обслуживание офисной техники. С марта 2017 по февраля 2020 года должностное лицо получило 288 тысяч рублей взяток.

Приговор гендиректору вынесли в Советском районном суде. Он должен заплатить 1 миллион 980 тысяч рублей. А заместителя директора, который был посредником при передаче взятки, оштрафовали на 350 тысяч рублей.

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