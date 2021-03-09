В Брянске за праздники залатали 99 квадратных метров дорожных ям

С потеплением начали применять рециклер. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в минувшие праздничные дни продолжили устранять ямочность на дорогах. Строители в целом отремонтировали участок площадью 99 квадратных метров. Дефекты устраняли на улицах Урицкого, Крахмалева, Пушкина, Камозина, а также на проспекте Станке Димитрова и переулке Трудовом.

Во вторник, 9 марта, дорожники вышли на улицы Крахмалева, Снежетьский вал, Комарова, Харьковскую и 22 съезда. За минувший день отремонтировали 54 квадратных метра дорог. Ямочный ремонт продолжат в ежедневном режиме. При морозной погоде его осуществляют методом холодного асфальта. С потеплением начали применять рециклер.

С приходом устойчивой плюсовой температуры дорожники будут использовать метод горячего асфальта. Это должно значительно ускорить ямочный ремонт на дорогах, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.