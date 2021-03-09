В Брянске задержали двух наркозакладчиков из Узбекистана

В Володарском районе Брянска задержали двух наркозакладчиков из Узбекистана. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Володарском районе Брянска задержали двух наркозакладчиков из Узбекистана. При осмотре жилья 21-летнего и 25-летнего подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли более 300 граммов героина. Злоумышленники бесконтактым способом намеривались сбыть наркотик на территории города.

Во время личных досмортов у задержанных обнаружили и изъяли еще 25 свертков с наркотическим веществом. В процессе расследования нашли еще две сделанные наркосбытчиками «закладки».

- На подозреваемых завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. До суда злоумышленников поместили в СИЗО.