В домах брянских многодетных семей бесплатно установили пожарные извещатели

В Брянской области в домах многодетных семей бесплатно установили автономные дымовые пожарные извещатели. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянской области в домах многодетных семей бесплатно установили автономные дымовые пожарные извещатели. Установку оборудования провели в домовладениях на территориях Гордеевского, Дубровского и Жуковского районов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Таким образом сотрудники ведомства поддерживают в регионе межведомственную профилактическую акцию «Семья».

Инспекторы государственного пожарного надзора из собственных средств приобретают автономные дымовые пожарные извещатели (АДПИ) и добровольно устанавливают их в домах граждан. Делают это с целью повышения уровня пожарной безопасности.

Во время установки гражданам рассказали об особенностях устройства, способного обнаружить пожар на ранней стадии. Кроме того напомнили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту. А еще им раздали памятки с порядком действий при пожаре.