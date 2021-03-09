Ушел из жизни Василий Иванович Баранчиков

Фото: АО «Газпром газораспределение Брянск».

Коллектив АО «Газпром газораспределение Брянск» скорбит по поводу смерти бывшего директора ПУ «Брянскмежрайгаз» Василия Ивановича Баранчикова, человека, с чьим именем связано целое десятилетие газификации и реконструкции газовых сетей города Брянска и Брянского района.

С января 2007 года по январь 2017 года Василий Иванович руководил филиалом АО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Брянске, который обеспечивал работу по эксплуатации и газоснабжению газового хозяйства, техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования.

В годы работы Василия Ивановича были газифицированы поселок Батагово, село Журиничи, поселок Мирный и ряд населенных пунктов Брянского района, велось строительство газопроводов ГРС города Фокино, начался первый этап работ по реконструкции газовых сетей, построенных в начале 50-х годов прошлого века.

За высокий профессионализм, компетентность в решении производственных вопросов, доброжелательность, умение понять и поддержать людей в трудную минуту он пользовался заслуженным авторитетом среди работников предприятия.

За годы добросовестной работы в системе газового хозяйства Брянской области был отмечен рядом региональных наград.

Коллектив АО «Газпром газораспределение Брянск» выражает глубокие соболезнования родным и близким Василия Ивановича. Добрая память о нем сохранится у всех, кто знал его и работал с ним.