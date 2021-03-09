В Жирятине женщину незаконно заставили оплатить ремонт водопровода

В коммунальные платежи жительницы брянского поселка Жирятино необоснованно включили ремонт водопровода. В ситуации пришлось разбираться местной прокуратуре.

Проведенная проверка установила, что Жирятинское ЖКУ включило в квитанцию заявительницы за декабрь 2020-го ремонт водопровода. В денежном эквиваленте это составило 4876 рублей.

При этом коммунальщики нарушили закон – не подписали акты разграничения эксплуатационной ответственности по водопроводу с новой собственницей дома.

- В целях защиты прав заявителя прокуратура района внесла представление в адрес директора МУПа, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Сейчас этот документ рассматривают.