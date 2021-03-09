Геотрансизыскания предлагает качественные услуги по инженерным изысканиям и кадастровым работам

Высокий профессионализм сотрудников компании гарантирует высокое качество предоставляемых услуг.
Высокий профессионализм, квалификация специалистов, современное техническое оснащение компании являются гарантией качества предоставляемых услуг.
ООО "Геотрансизыскания" предлагает проведение ряда услуг:
- Инженерные изыскания для проектирования и строительства
- Топографо-геодезические и картографические работы;
- Кадастровые работы, межевание земель.
КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ГИБКИЕ ЦЕНЫ и ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ!
ООО "Геотрансизыскания" находится по адресу: г. Брянск, Канатный переулок, д.5, офис 307.
Узнать подробную информацию можно по телефонам: 8 (4832) 68-02-82;8-960-562-81-60
- свидетельство СРО №0361-02/И-038 от 27.05.2016 г.
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