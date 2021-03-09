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Геотрансизыскания предлагает качественные услуги по инженерным изысканиям и кадастровым работам

Компания работает на территории Брянской и соседних областей
Андрей БЕЛОВ
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Высокий профессионализм сотрудников компании гарантирует высокое качество предоставляемых услуг.

Высокий профессионализм сотрудников компании гарантирует высокое качество предоставляемых услуг.

Высокий профессионализм, квалификация специалистов, современное техническое оснащение компании являются гарантией качества предоставляемых услуг.

ООО "Геотрансизыскания" предлагает проведение ряда услуг:

- Инженерные изыскания для проектирования и строительства

- Топографо-геодезические и картографические работы;

- Кадастровые работы, межевание земель.

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ГИБКИЕ ЦЕНЫ и ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ!

ООО "Геотрансизыскания" находится по адресу: г. Брянск, Канатный переулок, д.5, офис 307.

Узнать подробную информацию можно по телефонам: 8 (4832) 68-02-82;8-960-562-81-60

e-mail:geotrans032@yandex.ru

- свидетельство СРО №0361-02/И-038 от 27.05.2016 г.

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