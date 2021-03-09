В Брянске почтили память первого космонавта Юрия Гагарина

Фото: Брянский областной губернаторский дворец детско-юношеского творчества имени Юрия Гагарина.

В Брянске 9 марта почтили память первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Торжество приурочили к 87-летию со дня рождения летчика-космонавта. Об этом сообщили в Брянском областном губернаторском дворце детско-юношеского творчества имени Гагарина.

Для воспитанников детского объединения «Планета Земля» провели экскурсию по бульвару Гагарина. Детям рассказали о визите первого космонавта в Брянск в мае 1966 года. Также школьники узнали о выдающихся ученых, благодаря которым стал возможен полет в космос.

Кроме этого, дети приняли участие в митинге. Вместе с представителями областной организации «Общество ветеранов авиации имени Камозина» и другими участниками торжества они возложили цветы к памятнику герою Советского Союза.