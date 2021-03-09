В брянских колониях и СИЗО с 9 марта возобновили длительные свидания

В колониях и СИЗО Брянской области с 9 марта возобновили длительные свидания осужденных с родственниками. Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В колониях и СИЗО Брянской области с 9 марта возобновили длительные свидания осужденных с родственниками. Такое решение приняли с учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Для того, чтобы получить свидание, родственники должны предоставить справки об отсутствии контакта с больным короновирусом в течение предшествующих 14-ти дней. Ее должно выдать медицинское учреждение по месту жительства согласно результата лабораторного исследования на COVID-19, с использованием средств индивидуальной защиты - масок и перчаток. Справку и результат исследования необходимо предъявить с датой не позднее, чем за три дня до предоставления свидания.

Для родственников осужденных проведут смотровой контроль: измерят температуру тела, а результат занесут в журнал контроля.

- К длительным свиданиям не допустят лиц, с явными признаками острого респираторного заболевания и (или) с повышенной температурой тела, - говорят в пресс-службе УФСИН России по Брянской области . – Также не разрешат свидание без справки об эпидокружении, выданной медицинской организацией. Нельзя будет получить длительное свидание без средств индивидуальной защиты - масок и перчаток с расчетом не менее трех суток.