В брянском Фокино бывший уголовник украл 400 метров электропровода

В брянском Фокино ранее судимого 39-летнего местного жителя подозревают в краже двух катушек электрического провода во время ремонта в одном из общежитий. Фото: Иван ВИСЛОВ

В брянском Фокино ранее судимого 39-летнего местного жителя подозревают в краже двух катушек электрического провода во время ремонта в одном из общежитий. В полицию с заявлением обратился директор строительной компании.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, прописанного в том же общежитии. Его заподозрили в краже.

На допросе он во всем сознался. Рассказал, что заранее приметил, где строители оставили строительные материалы. В выходной день, когда на месте ремонта никого не было, он взломал дверь, проник в помещение и вынес две катушки кабеля длиной около 400 метров.

Кабель похититель дешево продал случайному прохожему. Он объяснил, что это остатки после ремонта, поэтому и цена низкая.

- На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.