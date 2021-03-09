Умер экс-директор «Брянскмежрайгаза» Василий Баранчиков

На 69-м году жизни скончался бывший директор «Брянскмежрайгаза» Василий Баранчиков.

В понедельник, 8 марта, на 69-м году жизни скончался бывший директор «Брянскмежрайгаза» Василий Баранчиков. Об этом сообщает телеканал «Брянская губерния».

Василий Иванович четверть века - с 1981-го по 2007 год - возглавлял жилищно-коммунальное хозяйство Бежицкого района Брянска. Последующее десятилетие руководил ПУ «Брянскмежрайгаз». А затем работал в должности замдиректора в группе компаний «ГородЛифт».

С Василием Баранчиковым простятся в кафедральном соборе 10 марта.