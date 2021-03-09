Брянских железнодорожников осудят за слив 120 литров топлива

Двух брянских железнодорожников уличили в краже 120 литров топлива из локомотива. Расследование уголовного дела завершили. Материалы передали в суд для рассмотрения.

Фигурантов уголовного дела два. Это 36-летний машинист маневрового локомотива и его 26-летний помощник. По версии следствия, сговорившись, мужчины попытались похитить топливо, которое находилось в баке вверенной им техники.

- Выполняя свои служебные обязанности, железнодорожники прибыли на стационарный путь станции «Почеп», где с помощью резинового шланга осуществили слив в заранее приготовленные канистры 120 литров дизельного топлива, - рассказывают в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД на транспорте. - Оно принадлежало эксплуатационному локомотивному депо «Брянск-2» Московской дирекции тяги.

Однако реализовать до конца свой преступный замысел злоумышленники не смогли. Их задержали с поличным на месте преступления.

В суде брянцы ответят по статье «Покушение на кражу».