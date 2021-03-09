Житель Брянска в трехдневном запое до смерти забил свою мать

Уголовное дело завели на 32-летнего жителя Брянска, который, как полагает следствие, до смерти забил свою мать. Случай произошел в Бежицком районе в начале марта, сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону.

К расследованию приступили сотрудники Следственного комитета. Брянца подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.

По предварительным данным, совершению преступления предшествовало длительное употребление спиртного. С родительницей мужчина расправился в период с 1 по 3 марта. В этот момент он находился по месту своего жительства – в квартире по улице Кромской. Бил руками в голову и туловище. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

– Следователи предъявили подозреваемому обвинение, – уточняют в ведомстве. – Суд избрал ему мерау пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.