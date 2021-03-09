Жители Брянской области за неделю перевели мошенникам более 3,5 миллиона рублей

В Брянской области за минувшую неделю с заявлениями о похищении денег в полицию обратились 46 человек. В целом они перевели мошенникам 3 миллиона 784,9 тысяч рублей.

Традиционно чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков и под различными предлогами выманивают у граждан данные их пластиковых карт. Затем со счетов списывают все имеющиеся там средства. По такой схеме за неделю удалось обмануть 22 человек на общую сумму 6 миллионов 644 тысячи рублей.

Злоумышленники продолжают обещать людям некие компенсации. Поверив в многомиллионные выплаты, остался без 500 тысяч рублей 46-летний житель Советского района. При похожих обстоятельствах без 137 тысяч рублей осталась 72-летняя жительница Советского района.

Также часто используется ход с сообщениями с взломанных страниц в социальных сетях. От 4 до 5 тысяч рублей лишились жительницы Жуковского района, а также Володарского и Советского районов Брянска, которые откликнулись на просьбы знакомых в соцсетях одолжить денег.

Популярными у нечистых на руку граждан остаются сайты объявлений. Желая приобрести или продать товары, своих сбережений за прошедшие семь дней лишились почти 20 жителей региона, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.