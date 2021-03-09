В брянском Сельцо пенсионер получил строк за убийство дочери-инвалида

К 7,5 годам колонии приговорил суд 71-летнего жителя брянского города Сельцо, который в ссоре зарезал собственную дочь. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры во вторник, 9 марта.

Брянца признали виновным по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку».

В суде установили, что конфликт между родственниками произошел 13 июля прошлого года. В тот момент они находились в доме по улице Южной. В итоге родитель достал складной нож и нанес потерпевшей – кстати, инвалиду второй группы – удар в грудь. От массивной кровопотери женщина скончалась в этот же день.

– Отбывать наказание виновный будет в колонии строгого режима, – уточняют в надзорном ведомстве. – Приговор в законную силу пока не вступил.