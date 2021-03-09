Жители Брянской области прошли испытание «барической пилой»

В Брянской области входит в норму атмосферное давление. По данным Росгидрометцентра, в ближайшую неделю оно будет колебаться от 740 до 750 миллиметров ртутного столба. Метеозависимые граждане, наконец-то, смогут вздохнуть спокойно.

Напомним, на Брянщине в конце февраля – начале марта наблюдалось опасное метеорологическое явление: так называемая «барическая пила». Это резкие скачки атмосферного давления, которые на графике выглядят как зубья пилы. При таких условиях серьезные недомогания испытывают многие граждане, особенно метеозависимые.