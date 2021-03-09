В Жуковке брянец до смерти забил родную сестру в ее же доме

К восьми годам колонии приговорил суд 33-летнего жителя Жуковского района Брянской области, который в пьяной ссоре жестоко избил родную сестру. Впоследствии от полученных травм женщина скончалась. Об этом сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

Случай произошел в сентябре прошлого года.

Как установили в суде, в вечернее время пьяный мужчина находился в доме старшей сестры. Он устроил скандал, в ходе которого нанес ей множественные травмы. Бил ногами по телу, в голову и грудь. Когда потерпевшая перестала реагировать, мужчина уснул за просмотром телевизора.

- 44-летняя женщина, боясь своего брата, в течение двух суток не решалась вызвать скорую помощь, - рассказывают в надзорном ведомстве. - Только, когда ее самочувствие ухудшилось, родственники вызвали медиков. Через десять дней, находясь в больнице, потерпевшая скончалась от полученных телесных повреждений.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в причинении смертельных травм сестре. Ему назначили вышеуказанное наказание. Отбывать срок брянец будет в колонии строгого режима. В законную силу приговор суда пока не вступил.