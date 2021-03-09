В брянском Новозыбкове после ремонта в многоэтажке протекает крыша

В брянском Новозыбкове в многоквартирном доме некачественно отремонтировали крышу. В результате этого во время сильных дождей и таяния снега заливало квартиры на верхних этажах. Дом находится на улице Ломоносова, 24.

Нарушения выявили во время прокурорской проверки. В большинстве квартир на потолках и стенах обнаружили следы попадания воды - пятна, отслоения отделки, обоев. Также заметили и следы неоднократных ремонтов.

- Принятые Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области по дополнительному ремонту не принесли результатов, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В адрес его директора внесено представление об устранении нарушений закона. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Реальное устранение нарушений прокуратура держит на контроле.