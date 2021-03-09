В Брянске с 1 по 7 марта в ДТП пострадали пять человек

В Брянске с 1 по 7 марта в результате трех ДТП пострадали пять человек. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске с 1 по 7 марта в результате трех ДТП пострадали пять человек. Трое получили травмы при столкновении автомобилей. В остальных двух случаях были травмированы пешеходы..

Кроме того, за прошедшую неделю в Брянске случилось 114 аварий, во время которых механические повреждения получили машины.

Также в праздничные выходные автоинспекторы поймали 29 пьяных водителей. Троим из них грозит уголовное дело. 25 фактов управления автомобилем в нетрезвом виде пресекли в результате оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».

- Восемь водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. – 17 человек отказались проходить медицинское освидетельствования на состояние опьянения. 153 автомобилиста не уступили дорогу пешеходам. 91 водитель выехал на запрещающий сигнал светофора. 361 пешеход - за переход проезжей части дороги вне установленных мест в зоне видимости пешеходных переходов. 18 водителей допустили выезд на полосу встречного движения.