С начала года в Брянске в ДТП угодили 10 младшеклассников

В Брянске зарегистрировали 10 ДТП с участием детей-пешеходов, возраст которых 7-10 лет. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Десять ДТП с участием учеников младших классов зарегистрировали в Брянске с начала этого года. 60 процентов пострадавших - это мальчики-пешеходы. Об этом сообщают в городском отделе ГИБДД.

В трех случаях дети получали серьезные травмы. Возраст пострадавших - 7-10 лет.

10 марта ведомство проведет профилактическую акцию под названием «Ребенок-пешеход». Наряды ДПС разместятся в окрестностях школ.

- Мероприятие нацелено на предупреждение и профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, - уточняют в УГИБДД по городу.