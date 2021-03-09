Брянские фигуристы 18 марта поедут на первенство России в Сызрань

Брянская команда по синхронному катанию 18 марта впервые поедет на первенство России в Сызрань. Фото: Андрей Комаров. БРОО "ФИГУРИСТЫ БРЯНСКА".

Брянская команда по синхронному катанию 18 марта впервые поедет на первенство России в Сызрань.

- Уже подготовлены спортсмены не только юношеского, но и спортивных разрядов, в том числе первого, - говорит исполнительный директор Федерации Брянской области по фигурному катанию Наталья Жемоедова. - Проводятся тренировочные сборы с приглашением специалистов из Москвы. Команда синхронного катания 18 марта впервые поедет на первенство России в Сызрань. Так что ждем от брянских фигуристов медалей!

В Брянской области развивают мощную спортивную базу для проведения занятий по фигурному катанию.

Фигурное катание на Брянщине набирает популярность. Отделения и секции по этому виду спорта работают уже не только в Брянске, но и в Климово, Клинцах, Стародубе Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.