В Брянске в праздники поймали 25 пьяных автомобилистов

25 фактов пьяной езды пресекли автоинспекторы в Брянске в минувшие праздничные дни – 5-8 марта. В трех случаях автомобилистов уличили в нетрезвой езде повторно, сообщают в отделе пропаганды городской Госавтоинспекции.

Ведомство провело на территории областного центра оперативно-профилактическую акцию «Трезвый водитель». Оно было направлено на отстранение от участия в дорожном движении автомобилистов с признаками опьянения.

Всех нарушителей оказалось 25. В восьми случаях водители признали свою нетрезвость, еще 17 - отказались проходить медосвидетельствование. Трех из них привлекли к уголовной ответственности - за повторную пьяную езду.

Также в ходе рейдов автоинспекторы организовали сплошные проверки. Всего удалось проверить больше ста машин.