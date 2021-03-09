В брянских Клинцах стая собак налетела на женщину с ребенком

В брянских Клинцах свора собак напала на женщину с ребенком. Фото: "Подслушано Клинцы".

В брянских Клинцах свора собак напала на женщину с ребенком. Об этом местная жительница рассказала в соцсетях. Псы обосновались у магазинов и своим лаем наводят страх на прохожих.

Автор поста утверждает, что из магазина с опаской выходят даже мужчины. Она обращается к ответственным службам с просьбой принять меры.

- Сегодня наблюдала такую картину, как девушка с ребенком и коляской проходила мимо и на нее стала лететь стая собак, это был такой ужас, - возмущается горожанка. - Каждый день эта картина, и никто не принимает меры. Страшно во двор заходить.

Напомним, что в областном центре, в Бежицком районе, на улице Почтовой открыли временный приют для бродячих собак. Его разместили на 1,5 гектара бывшей базы дорожного управления.