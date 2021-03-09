В брянском Дятькове от коронавируса умерла руководитель сети аптек

В понедельник, 8 марта, в брянском городе Дятьково от коронавируса умерла руководитель сети аптек «Орфей», местная активистка Елена Дерканосова. Ей было всего 50 лет. Печальную новость распространило издание «Пламя труда».

Елена Васильевна была удивительной, сердечной, заботливой, искренней, настоящим другом, прекрасным руководителем, уточняют коллеги. Она обладала выдающимися качествами: душевностью, обаянием, умом, интеллигентностью. Всегда протягивала руку помощи, оказывала поддержку всем, кто в этом нуждался. Была в гуще добрых дел и событий.

Простятся с Еленой Дерканосовой 10 марта.