В Брянске автомобилистка сбила 87-летнюю пенсионерку

В Брянске 7 марта в Володарском районе под колеса автомобиля попала 87-летняя пенсионерка. Дорожно-транспортное происшествие случилось около полудня на улице Энгельса.

Машина «Опель Мерива» под управлением 50-летней женщины двигалась задним ходом. Водитель не заметила идущую по краю проезжей части пенсионерку.

В результате наезда пострадавшая с переломом левой голени попала в больницу, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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