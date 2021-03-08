В Брянске 13 человек стали участниками чемпионата «Открой рот»

Фото: Брянский региональный молодежный центр.

В Брянске 6 марта прошел чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот». В нем приняли участие 13 человек. Они без предварительной подготовки читали тексты современной русской и зарубежной прозы, произведения поэтов серебряного века и стихи Фазиля Искандера. Организатором конкурса в Брянске стал региональный молодежный центр.

Жюри оценивали технику чтения и артистизм. Судейство осуществляли кандидат филологических наук, профессор Ирина Биккулова, народный артист России, ведущий актер брянского драматического театра Иосиф Камышев, журналист Дмитрий Радченко. По итогам конкурса победителем стала Наталья Цыбина. Именно она летом 2021 года представит наш город на региональной полуфинальной конференции, которая пройдет в Москве.

Чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот» в этом году отметит 10-летие. В нынешнем сезоне планируют провести туры более чем в 200 городах России. Также конкурс пройдет среди жителей США, Аргентины, Франции, Англии, Германии, Грузии, Чехии, Эстонии, Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщили в Брянском региональном молодежном центре.

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