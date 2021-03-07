Из-за снегопада Брянск встал в пробках вечером 7 марта

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".

Значительные автомобильные пробки образовались в Брянске из-за снегопада, который обрушился на город в половине шестого вечера в воскресенье, 7 марта. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Особенно сильно движение затруднено на Городище (см. фото). Водители в сетевом сообществе «ЧП и ДТП Брянск» уточняют, что там произошло дорожно-транспортное происшествие. А потому рекомендуют выбирать альтернативные пути объезда.

Также в пробках встали проспекты Ленина и Московский, улицы Калинина, Фокина, Горького, Пионерская, Гражданская, Объездная и другие. Об этом свидетельствует популярный тематический сервис.

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