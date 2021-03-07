На трассе под брянским Почепом перевернулась легковушка

Два автомобиля столкнулись на трассе в Почепском районе Брянской области в предпраздничное воскресенье, 7 марта. Одна из легковушек опрокинулась. О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях.

Сообщение об автоаварии появилось в сообществе «ЧП и ДТП Брянск» около половины девятого утра.

«ДТП около Почепа», – лаконично пояснил автор. Он же проиллюстрировал пост фотографией. Видно, что серьезные повреждения получили оба транспортных средства.

Пострадал ли кто-то в происшествии – информации пока нет.

Кстати, в этот же день – после 13.00 – еще одна автоавария произошла в окрестностях поселка Путевка Брянского района. Очевидцы уточняют, что у иномарки смята передняя часть.

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