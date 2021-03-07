За сутки в Брянской области потушили семь пожаров

Семь техногенных пожаров потушили в Брянской области за одни сутки – субботу, 6 марта. В основном, горели частные дома надворные постройки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Подробностей этих происшествий нет. Известно лишь, что причины всех ЧП устанавливают эксперты. А потерпевшие подсчитывают ущерб.

Также в субботу, 6-го, пожарные спасатели один раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. А вот взрывоопасные находки в отчетный период не фиксировали. Не было и происшествий на водоемах.

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