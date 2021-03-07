Брянское УМВД начало проверку обвинений полицейских в сговоре с женщиной

Инцидент произошел в окрестностях горбольницы №1 в Бежицком районе Брянска 5 марта. Фото: Иван ВИСЛОВ

УМВД по Брянской области проверяет информацию интернет-ресурса "Брянск Today", из которой следует, что сотрудники ГИБДД вступили в сговор с женщиной и уличали водителей в нарушениях ПДД. Об этом стало известно в воскресенье, 7 марта.

Инцидент произошел в окрестностях горбольницы №1 в Бежицком районе Брянска 5 марта. О нем сообщил местный житель, который лицезрел инцидент лично из окна своего дома.

Мужчина утверждает, что рядом с «зеброй» дежурила некая женщина, а немного поодаль прятались автоинспекторы. Увидев приближающийся автомобиль, пешеход эмитировала начало движения, выставив ногу, а затем резко убирала ее обратно. Водитель путался и, как правило, проезжал. Дальше за "нарушителем" устремлялись сотрудники ГИБДД. И выписывали штраф за непредоставление преимущества пешеходам. Ситуация повторялась несколько раз.

Как стало известно "Комсомольской правде" в Брянске", по факту сообщений в СМИ полиция проводит внутреннюю проверку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».