За сутки коронавирус выявили у 87 брянцев

87 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали Брянской области за последние сутки. Фото: Анна ЛЕВКИНА

87 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали Брянской области за последние сутки. Обновленную статистическую информацию по ковид-ситуации в регионе обнародовал оперативный штаб утром в воскресенье, 7 марта.

Всех заболевших в Брянской области теперь 33542. Из них 32696 человек уже смогли победить инфекцию. Непосредственно в минувшие 24 часа опасный диагноз сняли у 105 пациентов.

Новых смертей от коронавируса за сутки не зафиксировали. Их по-прежнему 263.

Сейчас Брянская область занимает 40 место в России по общему числу инфицированных с начала пандемии. Кстати, на 46-й строчке рейтинга расположилась соседняя Калужская область. А на 48-й – Орловская. Там заболевших 31570 и 30850 соответственно.

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