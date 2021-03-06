Брянские кафе оживились после коронавирусных ограничений

В Брянске оживилась работа кафе после отмены коорнавирусных ограничений. Фото: Игорь Тительман.

В Брянске оживилась работа кафе после отмены коорнавирусных ограничений. Предприниматели приложили немалые усилия, сообщает издание «Брянские новости».

Из-за пандемии коорнавируса многие кафе пришлось выставить на продажу. Владельцы хотят избавиться от этих заведений, поскольку бизнес стал убыточным и перестал приносить большую прибыль.

Однако нашлись и такие предприниматели, которые перестроили свой бизнес. Среди них Игорь Тительман.

В его ресторане прошел форум бизнесменов в открытом формате. На своей страничке в соцсетях он написал о том, что снова проводятся бизнес-встречи в очном формате. И это дает новые перспективы после онлайн-совещаний.

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