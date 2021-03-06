В Стародубском районе волонтеры посетили ветерана войны. Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В селе Понуровка Стародубского района волонтеры посетили ветерана великой Отечественной войны Анатолий Терентьевич Утюжа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области. Он проживает один. Но в то же время не бывает одинок. Частые гости в его доме волонтеры Понуровской средней школы. Также приходит к Анатолию Терентьевичу соцработник.

Школьники неоднократно навещали ветерана. Они подолгу беседовали за чашкой чая. Он достает свои тетради с записями и рассказывает ребятам о своем далеком прошлом, вспоминает события Великой Отечественной войны и трудные послевоенные годы.

Соцработник же в свою очередь приносит продукты из магазина и свежую воду, разогревает обед, напоминает принять все нужные лекарства, измеряет давление и с удовольствием разговаривает.

Анатолий Терентьевич вырастил и воспитал двух дочерей. Одна из них проживает в Москве, другая в Брянске. Дочери хотели бы, чтобы отец жил вместе с ними, но ему дорога родная стародубская земля.

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