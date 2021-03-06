Брянцев приглашают 19 марта посмотреть балет «Лебединое озеро». Фото:bryansk.sm.news.

Брянцев приглашают посмотреть балет «Лебединое озеро». Хорошо знакомые классические мотивы прозвучат со сцены концертного зала «Дружба» Брянской областной филармонии 19 марта. Начало в 19.00.

Перед зрителями выступит классический национальный русский балет под руководством Александра Бугримовича. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Возрастное ограничение: 6+.

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