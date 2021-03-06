В Брянской области за сутки коронавирусом заболел 91 человек. Побороли опасную инфекцию 95 пациентов. Зафиксировали один смертельный исход, сообщают в оперативном штабе 6 марта. Медики провели 1779 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии ковид подтвердили у 33455 человек. Из них 64 иногородних. Выздоровели 95 брянцев, скончались 263.

В медлабортаориях области тесты на COVID-19 сделали больше 467 тысяч раз.

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