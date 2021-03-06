Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Брянские полицейские поздравили женщин с 8 марта ярким флешмобом

Они собрали восьмерку из мигающих патрульных автомобилей
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий
Брянские полицейские поздравили женщин с 8 Марта ярким флешмобом. фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Брянские полицейские поздравили женщин с 8 Марта ярким флешмобом. фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Брянские полицейские поздравили женщин с 8 Марта ярким флешмобом. Вечером они на площадке рядом с МРЭО из служебных автомобилей собрали цифру 8. Об этом сообщили в соцсетях, в группе УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Для того, чтобы масштабная композиция светилась и была более заметной, полицейские включили проблесковые маячки на патрульных автомобилях. Особенно эффектно символ Международного женского дня смотрелся с высоты птичьего полета.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».