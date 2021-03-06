Брянские полицейские поздравили женщин с 8 Марта ярким флешмобом. фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Брянские полицейские поздравили женщин с 8 Марта ярким флешмобом. Вечером они на площадке рядом с МРЭО из служебных автомобилей собрали цифру 8. Об этом сообщили в соцсетях, в группе УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Для того, чтобы масштабная композиция светилась и была более заметной, полицейские включили проблесковые маячки на патрульных автомобилях. Особенно эффектно символ Международного женского дня смотрелся с высоты птичьего полета.

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