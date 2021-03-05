Брянские студенты испекли «Бабушкин фирменный пирог»

Брянские студенты участвовали во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянские студенты участвовали во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Свои кулинарные способности они показали в челендже «Бабушкин фирменный пирог».

По этому случаю в Новозыбковом профессионально-педагогическом колледже устроили чаепитие. Студенты принесли пироги, приготовленные по семейным рецептам. За чашкой горячего чая ребята определяли, чей пирог самый вкусный.

Фото домашних пирогов они размещали в соцсетях, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

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