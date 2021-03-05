В Бежицком районе Брянска смонтируют освещение на 15 улицах

На 15 улицах Бежицкого района Брянска появится уличное освещение в 2021 году. Об этом было объявлено на заседании Бежицкой территориальной депутатской группы горсовета.

Новые линии построят на улицах Шоссейной и Сталелитейной. Сейчас выбирают подрядчика на проведение работ - через электронный аукцион.

Также в 2021-м капремонт сетей проведут на улице Деснинский спуск - до леса «Заставище».

Кроме того, в текущем году светодиодные фонари получат улицы Орловская, Островского, Тюменская, Бузинова, Клинцовская, Чайковского, Ленина, Орджоникидзе, Ульянова, Желябова, Медведева и переулок Металлистов. Работы выполнят по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», уточняют в пресс-службе горсовета.