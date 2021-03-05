В Брянске с 6 по 8 марта устранят ямы на улицах Ульянова, Куйбышева, Ермакова

В Брянске с 6 по 8 марта будут устранять ямки на дорогах на улицах Ульянова, Куйбышева, Ермакова, а также на других магистралях. Фото: пресс-служба брянской городской администрации.

В Брянске с 6 по 8 марта будут устранять ямки на дорогах на улицах Ульянова, Куйбышева, Ермакова, а также на других магистралях. Всего планируют ликвидировать дефекты на площади около 150 квадратных метров.

Точечный ремонт улиц сейчас проходит во всех районах области, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В пятницу, 5 марта, ямки на асфальте продолжают «латать» на проспекте Станке Димитрова, улицах Комсомольской, Бежицкой, Суворова, Профсоюзов, Красной, переулке Депутатском. В общей сложности планируют устранить их на площади около 80 квадратных метров.

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