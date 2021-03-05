На брянских федеральных трассах установили имитацию патрульных машин

Устройства уже хорошо себя зарекомендовали в нескольких регионах страны. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

На федеральных трассах Брянской области установили устройства, которые имитируют проблесковые маячки патрульных машин. Они появились на наиболее аварийных участках дорог.

Так называемые «шериф-балки» автоматически включаются в темноте, а их мигание заметно издалека. Подобные устройства уже хорошо себя зарекомендовали в нескольких регионах страны. Они заставляют водителей корректировать скоростной режим.

В Брянской области одно новое устройство установили на трассе Брянск – Новозыбков – граница с республикой Беларусь в Выгоничском районе у поворота на Кокино. Второе появилось на трассе Орел – Брянск – Смоленск – граница с республикой Беларусь у поворота на Толмачево в Брянском районе.

Данные места выбрали из-за того, что там находятся нерегулируемые пешеходные переходы и остановки общественного транспорта, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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