В Брянской области у наркокурьера нашли более 8 килограммов наркотиков

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянской области поймали с поличным гражданина Украины, участника межрегиональной преступной группы. В технических нишах его автомобиля обнаружили более 8,5 килограммов марихуаны.

Правоохранители установили, что наркотики растительного происхождения транзитом через Брянск доставляли в Москву для последующего сбыта. На задержанного завели уголовное дело за незаконные производство, сбыт и пересылку наркотиков. Ведется следствие.

Задержание произошло в результате оперативно-разыскных мероприятий регионального УФСБ при взаимодействии с сотрудниками областного УМВД, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

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