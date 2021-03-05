За ранение супруга ножом жительница Брянского района «отсидит» год

К году колонии приговорил суд 37-летнюю жительницу Брянского района, которая в ссоре нанесла удар ножом сожителю, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

Женщину признали виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

В суде установили, что преступление жительница деревни Титовка совершила 8 декабря прошлого года. Находясь на кухне своего дома по улице Пушкина, супруги поссорились. В итоге мужчина ударил женщину кулаком в лицо. В ответ подсудимая ударила обидчика ножом в живот. Чем причинила тяжкий вред его здоровью.

- Принимая решение о вынесении обвинительного приговора, суд учел противоправность поведения потерпевшего, которое явилось поводом для преступления, явку с повинной подсудимой, полное признание ею своей вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие двоих малолетних детей, - отмечают в надзорном ведомстве.

Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима. В законную силу приговор суда пока не вступил.

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