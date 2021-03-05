В Брянске в 2021 году построят семь километров ливневой канализации

В Брянске в этом году на восьми улицах построят ливневую канализацию. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в этом году на восьми улицах построят ливневую канализацию. Ее общая протяженность составит семь километров, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. В Бежицком районе ливневка появятся на улицах Медведева, Ульянова и переулке Металлистов. В Володарском - на улицах Димитрова и Пушкина, в Советском – на улицах Объездной и Счастливой, на новой дороге, которую построят в этом году. В Фокинском районе – на проспекте Московском в районе кольца на мясокомбинате. Строительство ливневок в Брянске начали еще в 60-х годах. С тех пор построили 48 километров. За прошедшие пять лет из них проложили 15 километров.

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