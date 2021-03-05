Брянских детей - сирот пригласили учиться на следователей

Брянских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в этом году приглашают на обучение в Московскую академию Следственного комитета Российской Федерации. Фото: СУ СК России по Брянской области.

Брянских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в этом году приглашают на обучение в Московскую академию Следственного комитета Российской Федерации. Квоты область получает ежегодно.

Тем, кто хочет стать следователем, необходимо обратиться в отдел кадров СУ СК России по Брянской области на улице Красноармейской. Здесь можно выучиться и на юриста. Обучение для сирот бесплатное, плюс они могут претендовать на стипендию.

Также детям-сиротам предоставят бесплатное питание и жилье. По окончанию учреждения выпускников трудоустроят, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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